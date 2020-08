Fernanda Serrano decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais a mais recente conquista da filha mais nova. A pequena Caetana aprendeu a nadar. Um feito que a atriz fez questão de assinalar com um vídeo da menina a mergulhar.

"Ainda ontem alguém aprendeu a nadar... Hoje a mamã está de volta às novelas! Até já sereia da mãe", escreveu a artista na legenda do vídeo.

Recorde-se que além de Caetana, de cinco anos, Fernanda Serrano é mãe de Santiago, de 15, de Laura, de 13 e Maria Luísa, de 11. As quatro crianças são fruto do casamento terminado da atriz com Pedro Miguel Ramos.