Reprodução Instagram, DR

Dânia Neto é uma mãe extremosa. Prova disso são as várias fotografias do filho que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta terça-feira, 11 de agosto, a atriz brindou os seus seguidores com uma fotografia em que surge acompanhada pelo pequeno Salvador, conforme pode ver mais abaixo.

Depressa a publicação conquistou inúmeros e elogios e houve quem fizesse questão de salientar as semelhanças entre mãe e filho. "Muito parecidos"; "É a tua cara" ou "Vocês são tão fofos" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Recorde-se que Salvador, de um ano e meio, é fruto do relacionamento da atriz com Luís Matos Cunha.

Reprodução Instagram, DR