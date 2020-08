Instagram

A pandemia provocada pelo novo coronavírus veio alterar a vida dos portugueses e foi preciso fazer adaptações diárias para continuar a viver com esta nova realidade. Em televisão também houve necessidade de contornar os obstáculos e respeitando todas as medidas de segurança dar continuidade aos projetos em curso.

Foi o caso do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, apresentado por Andreia Rodrigues. A terceira temporada deste formato de sucesso terminou este domingo, 9 de agosto, e Daniel Oliveira mostra-se orgulhoso dos resultados alcançados. “Chega hoje ao fim um caminho longo, de sacrifício e superação. Resistiu ao confinamento e à pandemia - com inúmeros desafios de gravação, edição e emissão - e as suas equipas foram um exemplo de estoicidade, profissionalismo e eficácia, em nome do resultado global da estação e do trabalho de todos os colegas. E assim, 8 semanas de programa transformaram-se em 16 e 35 diários passaram a ser 67, que fizemos o melhor que era possível em cada momento”, começou por explicar o diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa nas redes sociais.

“Neste contexto e sem interromper o vínculo estabelecido com os espectadores, o formato foi o preferido do público em mais de metade dos domingos e liderou em quase 100% dos diários, assim como no compacto dos sábados. O meu agradecimento público à equipa da Fremantle, aos participantes que foram inexcedíveis e aos vários intervenientes desta odisseia”, concluiu.

