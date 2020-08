Este domingo, 9 de agosto, a SIC despediu-se da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Andreia Rodrigues, apresentadora do formato, deixou um desabafo emotivo nas redes sociais onde deu conta das principais dificuldades de gravar o programa perante um cenário de pandemia, e do espírito de união e superação que se viveu nos bastidores.

"Fim. Esta foi uma edição diferente das anteriores. Esta edição do “Quem quer namorar com o Agricultor?” foi interrompida por uma pandemia. SIC e produtora (@fremantlept) decidiram que proteger participantes e equipa era o mais importante! E como seria em relação ao público? Faríamos o melhor para garantir todas as emissões, sem saber se poderíamos voltar a gravar. As gravações pararam, mas a máquina continuou...tinha de continuar, acima de tudo por respeito a quem entrou nesta aventura, por respeito a quem se entregou de corpo em alma. Há algo de especial em cada um dos participantes, talvez a verdade. A verdade que se percebe nos gestos e na simples forma de estar. Conseguimos voltar, com muitas condicionantes, com muitas incertezas, ansiedades, mas com toda a dedicação, empenho de alma e coração. Se foi duro? Foi! Horas de viagem, na estrada, medidas de segurança, máscaras, distanciamento, a dureza de um país que vive uma luta contra um inimigo invisível, que na altura do confinamento fez com que tivesse de gravar a voz off no meu quarto enquanto a minha filha dormia, por exemplo. Não podíamos falhar com quem nos seguia! E cá estamos, porque todos - participantes, operadores de câmaras, técnicos de sim, produção, edição, SIC - estávamos comprometidos com este sonho, porque todos mereciam este final! Se valeu a pena? Valeu! Se foi diferente do que queríamos? Foi diferente do que imaginámos quando começámos, sim...mas foi incrível quando percebemos por tudo o que passámos. Obrigada a quem me acompanhou, dia após dia, na estrada, obrigada a toda a equipa, à produtora, à SIC, aos produtores, à realização, obrigada aos Agricultores e pretendentes, obrigada à minha mãe pelo apoio incondicional. Este final representa também o fim de dias difíceis...nele algum alívio! Está feito! Missão cumprida e com ela o sabor da vitória, de termos vencido provavelmente o maior desafio profissional das nossas vidas e ainda assim termos tido espectadores incríveis que sempre estiveram connosco. E perante este cenário em mais de 70 das 83 emissões que fizemos a maioria esteve connosco! Por isso...o último obrigada é para vocês! O público! Gratidão"