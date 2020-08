Reprodução Instagram, DR

Joana Duarte volta a dar provas de que é uma mulher apaixonada. Este sábado, 8 de agosto, a atriz brindou os seus seguidores nas redes sociais com um momento de grande cumplicidade com o namorado, o cantor australiano Ziggy Alberts.

"Retrato de família", escreveu a atriz na legenda da imagem em que surge acompanhada pelo artista e o cão de ambos.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação, não faltaram palavras de afeto dirigidas ao casal. " Que lindo quadro"; "Amo" ou "Lindos" foram algumas das reações deixadas pelos internautas.

Recorde-se que antes da relação com Ziggy Alberts, Joana Duarte namorou durante cinco anos com o surfista Alex Botelho, tendo sido confirmado o fim do romance nos primeiros meses de 2018.