Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem dias felizes e não se coíbem de trocar gestos de carinho nas redes sociais. Este domingo, 9 de agosto, a jovem espanhola publicou uma nova fotografia romântica com o futebolista, em que ambos surgem lado a lado, a bordo do iate de luxo recentemente adquirido pelo craque português.

Na legenda da imagem, Georgina Rodríguez escreveu, apenas, a inicial do seu nome e a de Cristiano Ronaldo, com um pequeno coração no meio.

Depressa a publicação se tornou mum verdadeiro sucesso nas redes sociais.Em seis horas, conquistou mais de 2,5 milhões de gostos e múltiplos elogios na caixa de comentários.

