Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 6 de agosto, foi de celebração para a família de Nuno Gomes. Laura, a filha mais velha do ex-futebolista, celebrou 21 anos. Uma data que o próprio fez questão de assinalar nas redes sociais através de uma fotografia captada durante a festa de aniversário da jovem.

"Parabéns, princesa", pode ler-se na legenda da imagem em que pai e filha surgem lado a lado.

Recorde-se que Laura é fruto do primeiro casamento de Nuno Gomes com Isméria de Jesus. O ex-internacional português é também pai de um menino, Nuno, de dez anos, fruto do atual relacionamento com Patrícia Aguilar.

1 / 7 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 7 / 7 Reprodução Instagram, DR