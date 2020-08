1 / 8 Reprodução Instagram, DR 2 / 8 Reprodução Instagram, DR 3 / 8 Reprodução Instagram, DR 4 / 8 Reprodução Instagram, DR 5 / 8 Reprodução Instagram, DR 6 / 8 Reprodução Instagram, DR 7 / 8 Reprodução Instagram, DR 8 / 8 Reprodução Instagram, DR

"Hoje a casa fica mais vazia e a saudade não vai embora", foi assim que Carolina Patrocínio começou por dar a triste notícia da morte um dos seus cães, o famoso Kruger.

"Ao longo de 11 anos o Kruger acompanhou-me, protegeu-me, obedeceu-me e festejou a minha presença como ninguém. Corremos centenas de quilómetros junto ao rio, viajámos dentro e fora de Portugal; passámos de ser só nós os dois, a partilhar a vida com o Gonçalo e 4 crianças", acrescentou na legenda de várias imagens - partilhadas na sua página de Instagram - do seu fiel companheiro de quatro patas.

"As nossas memórias juntos não acabam... e espero que as nossas conversas também não. Até um dia.. Melhor leão do mundo", rematou.