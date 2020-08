Reprodução Instagram, DR

Foi no final do mês de julho que Sara Prata deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena Amélia. Desde então, a atriz tem provado ser uma mãe extremosa através das fotografias que tem partilhado nas redes sociais.

Ainda esta quarta-feira, 5 de agosto, a recém-mamã partilhou uma nova imagem da menina, que usava um vestido oferecido por Paula Lobo Antunes, conforme pode ver mais abaixo.

"Tia Paula Lobo Antunes, esta janota toda bonita com o teu vestidinho. Fico a babar", escreveu.

Recorde-se que a pequena Amélia é fruto do relacionamento de Sara Prata com João Leitão.

Reprodução Instagram, DR