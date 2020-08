São 35 anos de relacionamento que chegam agora ao fim.

Carla Moita e José Gabriel Quaresma divorciaram-se durante as férias recentes que tiveram lado a lado.

"Todas as histórias bonitas têm fim. Eu e a Carla divorciámo-nos nestas férias. Não uso a palavra 'separámo's, porque jamais a nossa longa e bonita história permitiria uma separação. Fomos, durante mais de trinta anos, somos e seremos os melhores amigos. Ela é a minha melhor amiga e eu o melhor amigo dela", sublinha José Gabriel Quaresma.

Os jornalistas da TVI namoravam desde os 15 anos e casaram-se aos 27 anos. Têm dois filhos."Fomos felizes, muito felizes, metade da nossa vida. Fomos dois num só. Agora queremos continuar a ser felizes, mas individualmente, na metade da vida que nos resta. Viver essa metade sem sermos um só, sermos um e outro. E concluímos que o caminho era por aqui e criámos condições para isso", assegura o jornalista que antecipa agora um novo ciclo para ambos, mas com caminhos separados.

Reprodução Instagram, DR

"Nada mudará nas nossas vidas, apenas deixamos de ser casados e de viver no mesmo espaço. […] Os nossos filhos foram um apoio fantástico. São dois seres humanos inigualáveis. E, no fim do ciclo, acho que se orgulham e orgulharam dos pais que têm", escreveu no Instagram.