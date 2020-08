Reprodução Instagram, DR

Bella Hadid estava a passear, devidamente protegida, pela cidade de Nova Iorque quando se deparou com um grupo de policias, mas o que mais lhe despertou a atenção foi o fato de nenhum deles estar a usar máscara, acessório essencial para a proteção do novo coronavírus.

A atitude dos agentes da autoridade não deixou a modelo de 23 anos nada feliz e por isso decidiu fazer um "protesto", expondo os policias nas redes sociais.

Numa das fotografias, a irmã de Gigi Hadid posa mostrando o dedo do meio. "As mascaras são para a segurança de todos, não apenas para a nossa...", escreveu a modelo, identificando o Instagram da polícia de Nova Iorque, uma das cidades mais afetadas pela pandemia, e aconselhando os seguidores a usar as suas mascaras em todas as cidades.

Reprodução Instagram, DR