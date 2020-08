"Das imagens mais impressionantes que já vi", foi assim que Filomena Cautela começou por descrever o vídeo que mostra a violência da explosão que aconteceu esta terça-feira, dia 4 de agosto, em Beirute, no Líbano.

O incidente fez mais de de uma centena de pessoas morreram e mais de 4.000 ficaram feridas, mas ainda não se sabe com certeza qual a sua origem. "Mesmo que se apure que foi um acidente. Hoje não há fotos da piscina nem do biquíni nem da lua cheia nem do pôr-do-sol na praia", disse. E continuou: "Queria perguntar-vos se há alguém por aí, que sempre que vê este tipo de atrocidades pensa o mesmo que eu. O que penso sempre é que isto podia ser aqui. Ao meu lado. E que, em segundos, podíamos perder tudo."

"E se tivéssemos a boa ou má sorte de sobreviver apenas com a roupa que temos no corpo, os refugiados seríamos nós. E... ( alguém quer acabar este post?)", rematou.

Sílvia Rizzo partilhou uma gravação de um pai aflito a tentar proteger uma criança, acabando por colocá-la em baixo da mesa como pode conferir no vídeo abaixo. A atriz apenas escreveu "Líbano" e emojis que transmitem solidariedade e força.

Quem também também não ficou indiferente às imagens arrasadoras que deixaram o mundo em choque foi Georgina Rodríguez. "O meu coração está a sofrer", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo nas redes sociais.