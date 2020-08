Foi há quase um mês que Débora Monteiro viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida: o nascimento das filhas. Desde então, a atriz tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens das pequenas Alba e Júlia.

Esta terça-feira, 4 de agosto, Débora Monteiro decidi partilhar um passeio um passeio com as duas filhas, mostrando-se com uma das meninas ao colo.

"É o melhor do mundo... Uma no meu colo, outra no colo da tia", escreveu.

Recorde-se que Alba e Júlia são fruto do relacionamento da atriz da SIC com Miguel Mouzinho.