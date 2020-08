Gabe Ginsberg

Rob Kardashian está a regressar aos holofotes. Depois de ter partilhado uma fotografia onde está visivelmente mais magro, o irmão de Kim Kardashian sente-se mais confiante e aparentemente está novamente pronto para o amor.

O empresário surgiu num vídeo de Aileen Gisselle, uma modelo e influencer americana de 29 anos, durante aquilo que parecia um jantar e usou um filtro romântico do Instagram. Assim como Rob, que tem uma filha, a pequena Dream, de três anos, Aileen também é mãe de uma menina, Emoniee.

"Rob está a manter as coisas discretas, mas aparentemente ele está a namorar com alguém que ele realmente gosta", disse uma fonte ao HollywoodLife, no fim de julho. "Ele sabe que assim que as pessoas descobrirem, isso se transformará num grande negócio e toda essa pressão será colocada nele e ele não quer, então ele está muito reservado agora. A família dele respeita a sua privacidade, desde que ele seja feliz, eles estão felizes", acrescentou a mesma fonte.

Recorde-se que o último relacionamento público de Rob Kardashian foi com Blac Chyna, a mãe da sua filha. O relacionamento terminou em 2016 quando o empresário acusou a ex-noiva de sair de casa e levar a menina.