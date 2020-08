Reprodução Instagram, DR

O último fim de semana foi de celebração para Marisa Cruz. Diogo, o filho mais novo da apresentadora, completou 11 anos. Uma data que a própria fez questão de assinalar nas redes sociais, recordando o dia do nascimento do menino.

"Há 11 anos estava à espera, ansiosamente que viesses para os meus braços, ainda esperei bastante. Mas, às 16:53h, finalmente chegaste ao mundo e pude olhar para ti. O que veio depois não dá para explicar, só́ sentido. (quem é mãe percebe). Que a vida seja sempre generosa contigo e que Deus te abençoe meu filho", escreveu na legenda de uma fotografia de Diogo.

Recorde-se que Marisa Cruz é também mãe de João, de 14 anos. Os dois meninos são fruto do anterior relacionamento de Marisa Cruz com João Vieira Pinto.

De salientar ainda que recentemente, o ex-futebolista foi pai pela quinta vez, de um menina, fruto da relação com Ângela Galvão. É também pai de Diana e Tiago Pinto, fruto do seu primeiro casamento com Carla Baía.