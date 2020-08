João Maria Catarino

Fernanda Serrano decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz partilhou uma enternecedora fotografia com a filha mais nova, Caetana, de cinco anos. Uma imagem que espelha a cumplicidade entre mãe e filha ao acordar, conforme pode ver mais abaixo.

"Isto sim. Sem Filtros! Hoje e todos os dias da nossa Vida! Amo-te bebé Caetana! (Os manos ainda estão a dormir). Nós a acordar. O melhor da Vida", escreveu a artista na legenda da imagem, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que além de Caetana, Fernanda Serrano é mãe de Santiago, de 15 anos, de Laura, de 13 e Maria Luísa, de 11. As quatro crianças são fruto do casamento terminado da atriz com Pedro Miguel Ramos.

Reprodução Instagram, DR