Reprodução Instagram, DR

Carolina Patrocínio decidiu usar as redes sociais para se declarar ao marido, Gonçalo Uva. No último fim de semana, a apresentadora partilhou com os seus seguidores uma romântica fotografia em que surge ao lado do companheiro num momento de descontração na praia.

"Lugar seguro“, escreveu na legenda da publicação, que em pouco mais de 24 horas conquistou mais de 47 mil 'gostos'.

Casados desde julho de 2013, o rosto da SIC e o ex-jogador de râguebi deram recentemente as boas-vindas ao quarto filho, o pequeno Eduardo, de dois meses. O casal é pai de mais três meninas, Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.