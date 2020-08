Reprodução Instagram, DR

Após quase cinco meses do início do estado emergência, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o governo português decretou que os bares e discotecas vão reabrir com as regras dos cafés e pastelarias. Esta é uma medida que está a gerar alguma controvérsia e a dividir opiniões nas redes sociais.

Vanessa Oliveira e o marido, João Fernandes, conhecido como Deejay Kamala, foram alguns dos rostos que fizeram questão de mostrar a sua revolta.

"Quase 5 meses depois: Bares e discotecas podem abrir como cafés e pastelarias”. Sou só eu que acho que estes senhores estão a brincar com as nossas vidas?", escreveu o dj, cuja profissão está ligada ao setor de diversão noturna.

Também Vanessa Oliveira não poupou em críticas. "Falta de respeito. Nojento, mesmo", lamentou.

Reprodução Instagram, DR