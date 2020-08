1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Foi no início de março que Diogo Piçarra e Mel Jordão deram as boas-vindas à primeira filha. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais o crescimento da pequena Penélope. Ainda esta sexta-feira, 31 de julho, a maquilhadora partilhou novas imagens da menina, não escondendo o seu encanto pela filha.

"São os meus olhos, ou ela é mesmo muito fofaaa?", questionou, provando ser uma mãe ‘babada’.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação não faltaram elogios por parte dos seguidores da namorada do cantor. "Muito fofa"; escreveu uma internauta, seguindo-se comentários como "Que maravilhosa", "Uma delícia de menina" ou "A cara do pai".