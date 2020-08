Reprodução Instagram, DR

Foi no início do mês que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho deram as boas-vindas às filhas gémeas. Desde então, o casal ter partilhado com os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens das pequenas Alba e Júlia.

Ainda esta quinta-feira, 30 de julho, o companheiro da atriz da SIC partilhou uma enternecedora fotografia das duas meninas a dormir. Uma imagem que, de resto, conquistou diversos elogios, deixando os internautas encantados.

Recorde-se que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos há cerca de oito anos.