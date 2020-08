Débora Monteiro decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta sexta-feira, 31 de julho, a atriz partilhou um enternecedor do momento da sua mãe com as suas filhas, Alba e Júlia, conforme pode ver mais abaixo.

"Princesas e avó. Muito amor", escreveu na legenda da imagem, provando ser uma mãe e filha 'babada'.

Recorde-se que as meninas são fruto de relacionamento, de oito anos, da atriz da SIC com Miguel Mouzinho. O casal deu as boas-vindas às filhas gémeas no início do mês de julho.

Reprodução Instagram, DR