Nicolau Breyner completaria esta quinta-feira, 30 de julho, 80 anos e alguns amigos recorreram às redes sociais para lhe prestar homenagem e mostrar que, apesar de ter partido em março de 2016, vítima de um ataque cardíaco, continua presente na memória de todos.

“Meu querido Nico, hoje farias 80 anos! A festa é no céu e nos corações dos que te não esquecem. Sei que estás apenas do outro lado do caminho ❤️”, escreveu no Instagram a atriz Noémia Costa, que atualmente podemos ver na pele de Prazeres, na novela Terra Brava, da SIC.

Também Ruy de Carvalho lembrou o amigo: “Querido Nico! Hoje irias celebrar 80 anos de vida! Um abraço! 💙”.