Instagram

Joana Marques e o marido, Daniel Leitão, foram pais pela segunda vez há cinco dias e não poderiam estar mais felizes com a chegada de mais um membro à família. A radialista brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia amorosa do bebé e escreveu: “Nicolau. 25/07/2020. Agora sim, este ano merece ficar na (nossa) história. Mais um com o rei na barriga, estamos tramados”.

Instagram

Este comentário divertido tem a ver com a inscrição no body que o bebé está a usar, na qual se lê “Futuro Rei” debaixo de uma imagem de Simba, personagem do famoso filme da Disney O Rei Leão.

Nicolau veio juntar-se ao filho mais velho de Joana Marques e Daniel Leitão, Xavier, de três anos.