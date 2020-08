Instagram

Maria Reis, a filha mais velha de João Reis, tem demonstrado o seu empenho numa causa que a madrasta, Catarina Furtado, muito defende: os refugiados. A jovem, de 23 anos, já fez voluntariado em zonas críticas e essa experiência serviu-lhe para os seus estudos, como fez saber o pai orgulhoso nas redes sociais.

“’Hope(lessness): the perceived psychological impact of living in a refugee camp’. Este é o título da tese de mestrado, que foi hoje defendida pela minha filha Maria com uma nota de 19 valores na área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde-Psicologia Clínica Sistémica.

O meu grande motivo de orgulho não é só pela extraordinária capacidade demonstrada na defesa da sua tese, mas acima de tudo pela pertinência do tema escolhido, sensível, sujeito a enormes condicionantes do ponto de vista do trabalho e das entrevistas realizadas no campo de refugiados em Samos, na Grécia.

Num mundo consideravelmente mais fragmentado relativamente às questões de carácter humanitário e de empatia e atenção para com os outros, num mundo a necessitar urgentemente de uma reformulação de carácter político, económico e cultural, escrevo, sem falsas modéstias, que a minha Maria é uma inspiração! Parabéns Mestra!! Love You 👏♥️”, escreveu o ator, que atualmente integra o elenco da novela Terra Brava, da SIC, na legenda de uma fotografia rara onde surge ao lado da filha mais velha.

Também Catarina Furtado comemorou efusivamente esta conquista da enteada, com quem tem uma relação muito próxima. “Quem abraço nesta fotografia é a minha ‘filha’ Maria. Está de parabéns por tudo o que o pai acabou de escrever no seu Instagram.

O orgulho que sinto é proporcional à dimensão do que é necessário fazer pelos direitos humanos de quem é diariamente deixado para trás! Os milhares de refugiados que sofrem profundamente, do ponto de vista da sua saúde mental devido às condições em que vivem nos campos!!

A minha Maria pertence à galeria das mulheres que admiro pela sua escolha em querer que o sucesso da sua vida passe por melhorar a vida de quem não tem as mesmas oportunidades! E assim o fará, com a sua ética, dedicação, teimosia, seriedade, espírito de sacrifício, descentralização do seu ego, muito trabalho e imensa empatia!!!!

Parabéns pelos 19 valores que obtiveste na defesa da tua tese mas sobretudo parabéns por seres tão atenta e pro activa Mestre Mary!! ❤️❤️❤️❤️. I love you”, escreveu a apresentadora da RTP no Instagram.

De referir que João Reis tem mais três filhos: Francisco, de 18 anos, fruto da relação com a também atriz Joana Seixas, e Maria Beatriz, de 13 anos, e João Maria, de 11, do casamento com Catarina Furtado.