Reprodução Instagram, DR

Depois de ter conquistado mais um título pela Juventus, Cristiano Ronaldo juntou-se a Georgina Rodríguez e dos filhos a bordo do luxuoso iate que terá adquirido recentemente.

Nas redes sociais, tanto o futebolista como a namorada tem partilhado várias imagens destas férias em família ao largo da costa italiana. No entanto, a privacidade do clã acabou por ser interrompida por dezenas de pessoas que nadaram até ao iate do jogador português.

Um momento que aconteceu esta terça-feira, 28 de julho, e que Georgina Rodríguez fez questão de registar, partilhando dois pequenos vídeos na sua página de Instagram. Entre as imagens, é possível é ouvir uma gargalhada da jovem espanhola assim que avista os vários fãs.

Ora veja: