Reprodução Instagram, DR

Diana Chaves decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A apresentadora e atriz partilhou uma enternecedora fotografia do companheiro, César Peixoto, com a filha de ambos, Pilar, de oito anos.

"Meus amores", escreveu a apresentadora de Casa Feliz na legenda da imagem que espelha um momento de pura ternura entre pai em filha.

Entretanto, os comentários à publicação não se fizeram esperar, incluindo os de rostos bem conhecidos como Débora Monteiro, Carolina Loureiro e Oceana Basílio, que reagiram com emojis de corações.

Recorde-se que além de Pilar, César Peixoto é pai de um menino, Rodrigo, de 13 anos, fruto do anterior relacionamento do ex-futebolista com Isabel Figueira.