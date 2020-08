Instagram

“António Feio partiu faz hoje 10 anos, deixando um legado que vai muito além do que fez como ator, encenador e professor. O Alta Definição deste sábado presta-lhe a merecida homenagem, numa emissão muito especial. Às 14h na @sicoficial. Aos amigos e família, em especial às filhas, o meu abraço”, escreveu Daniel Oliveira no Instagram.

Bárbara Feio, uma das filhas do ator, que também podemos ver quase todos os dias na SIC na qualidade de promotora dos produtos Viva Melhor, fez questão de agradecer publicamente ao diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa deixando o seguinte comentário no post: “Muito, muito obrigada, meu querido Daniel! A forma como o meu pai foi e é lembrado pela @sic, celebrações com que o honraram também em vida, enchem-nos o coração. As minhas palavras de agradecimento são poucas. Que o meu PAPI possa continuar a servir de exemplo e inspiração para, pelo menos, aproveitarmos melhor a vida 🙏🏻❤️”.

António Feio morreu a 29 de julho de 2010, depois de uma luta de quase um ano contra um cancro no pâncreas. Além de Bárbara, o ator deixou mais três filhos: Kiki González Feio e Francisco e Sara Cádima Feio.