Foram muitos os elogios que Rita Pereira recebeu nas redes sociais depois de partilhar uma fotografia onde surge em biquíni, com uma paisagem do Gerês como pano de fundo.

A atriz, de 38 anos, está a desfrutar de uns dias de descanso no norte do país com o companheiro, Guillaume Lalung.

O casal tem um filho em comum, Lonô, de um ano e meio, mas não se sabe se está a passar estes dias com os pais, uma vez que não aparecem em nenhuma das fotografias partilhadas por Rita.