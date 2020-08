Tiago Caramujo

A desfrutar de uns dias de descanso em família no Algarve, Carolina Patrocínio tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais com alguns momentos das suas férias no sul do país.

Ainda esta segunda-feira, 27 de julho, a apresentadora publicou uma fotografia em que surge acompanhada pela mãe e duas das suas cinco irmãs, tendo recebido, de imediato inúmeros elogios.

"São todas parecidas", escreveu uma internauta, seguindo-se comentários como: "A mãe parece irmã"; "Os genes estão bem presentes na progenitora dando origem a todo este belo cenário" ou "Família linda".

Ora veja:

Reprodução Instagram, DR