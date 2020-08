Joana Marques já foi mãe. A locutora da Rádio Renascença é agora mãe de Nicolau, que nasceu no sábado, dia 25 de julho. A notícia foi dada pela humorista num direto à emissora.

"Fui arranjar mais um ouvinte para a Renascença", disse com humor, ainda na maternidade. O pai, Daniel Leitão, deu mais detalhes: "Tem 2,852 kgs, e nasceu com 49 centímetros, quase da altura da mãe. É um rapagão", explicou. "Está com bom ar", revelou Joana Marques.

O bebé junta-se a Xavier, de três anos.