Gregg DeGuire

Ryan Dorsey emocionou os internautas quando fotografias do ator inconsolável e em lágrimas surgiram nas redes sociais, mas até agora ainda não se tinha pronunciado sobre a morte da ex-mulher Naya Rivera, que morreu no passado dia 8 de julho durante um passeio de barco.

Este sábado, dia 25 de julho, o artista desabafou na sua conta de Instagram e prestou homenagem à atriz, com quem foi casado entre 2014 e 2018. "Isto é tão injusto", começou por escrever na legenda da fotografia onde surge Naya e o filho do casal, o pequeno Josey, de quatro anos.

"Não há palavras suficientes para expressar o buraco deixado no coração de todos. Não acredito que isto seja real. Não sei se vou acreditar. Tu estavas aqui... Estávamos lá, a nadar com Josey no dia anterior. A vida simplesmente não é justa. Não sei o que dizer", continuou Ryan, mostrando-se grato por Naya lhe ter dado "o menino mais doce, gentil e esperto".

"Lembro-me de que às vezes tu te aborrecias comigo: 'Ryan, podes parar de fazer snapchats!'. Haha, fico feliz por não te ter dado ouvidos, porque tenho centenas e provavelmente milhares de fotos e vídeos que o Josey terá para sempre e saberá que a sua mãe o amava mais que a vida e como nos divertimos juntos enquanto ele crescia", relembrou.

E continua: "A vida tem bons e maus momentos, mas com o Josey as coisas ficam um pouco menos difíceis, porque uma parte de ti estará sempre connosco. Ele nunca se esquecerá de onde veio. Sentimos a tua falta. Vamos amar-te para sempre."

Por fim, o ator agradece a todos pelo carinho dado neste momento difícil e deixa um apelo: "Seja gentil consigo mesmo, seja gentil com os outros, perdoe... esqueça... não guarde ressentimentos... se não tem nada de bom para dizer, talvez tente não dizer nada. Há paz no silêncio. O tempo na Terra é precioso e nós nunca sabemos... nunca sabemos o que pode acontecer. Mantenha os seus entes queridos próximos e aprecie os momentos que tem com aqueles de quem gostamos", rematou.