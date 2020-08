Instagram

António e Catarina Raminhos estão a desfrutar de uns dias de férias com as três filhas – Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor - no Algarve e têm partilhado alguns desses momentos nas redes sociais.

Numa das suas últimas publicações, o humorista escreveu “Acredito que posso voar”, na legenda da imagem onde pais e filhas estão a saltar para a piscina.

Veja mais fotografias destes dias em família:

