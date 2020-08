Instagram

Rodrigo Guedes de Carvalho partilhou com os seus seguidores nas redes sociais como têm sido os últimos dias. Enquanto a mulher, Teresa Dimas, opta por se refrescar na piscina, o pivô da SIC ficar tranquilo a descansar numa rede com um dos seus cães, Frankie, The Little Boss.

Os dois jornalistas casaram-se em segredo, pelo civil, a 17 de maio de 2008, depois de mais de uma década de vida em comum. Há dias, Rodrigo Guedes de Carvalho arrancou gargalhadas aos seus fãs ao publicar uma fotografia do look dos noivos no grande dia. Espreite AQUI!