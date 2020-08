Reprodução Instagram, DR

Foi no início de junho que Éder e Sanne Lopes deram as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Rio. Entretanto, este sábado, 25 de julho, a mulher do futebolista brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma enternecedora fotografia do menino, que completa dois meses de vida dentro de dias.

Recorde-se que além de Rio, o jogador e a manequim belga são pais de Kai, de quase dois anos. Os dois ficaram noivos em maio de 2017 e casaram-se dois meses depois numa cerimónia privada no Algarve.