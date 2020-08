Reprodução Instagram, DR

Foi há um mês que Orsi Fehér deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena India. Desde então, a ex-apresentadora do Fama Show tem partilhado o crescimento da menina com os seus seguidores nas redes sociais, através de várias fotografias.

Ainda esta sexta-feira, 24 de julho, Orsi decidiu partilhar uma enternecedora fotografia em que surge com a filha nos seus braços, provando ser uma mãe ´babada'.

Recorde-se que na festa do décimo aniversário do Fama Show, em 2018, a ex-modelo contou estar a viver com o companheiro – cuja identidade opta por não revelar - em Cannes, França.