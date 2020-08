Afastada das redes sociais desde o fim de abril depois de organizar uma festa com amigos durante a quarentena após estar recuperada do novo coronavírus, Gabriela Pugliesi regressou ao Instagram com um pedido de desculpa.

A influencer fez um vídeo de cerca de 13 minutos onde desabafa, mostrando-se arrependida. "Eu não estava vendo o quanto estava estagnada, iludida, não enxergando um palmo à frente", começa por dizer.

"Por um momento estava tomada pelo ego, o que é normal às vezes e nossa maior missão aqui é saber lidar com o ego e é difícil pra caramba. Ainda mais nesse meio aqui, tanta sedução. Eu tava vivendo nessa bolha e deixando de olhar para o mundo o tanto que eu deveria", continuou.

A brasileira de 34 anos agradece às pessoas que se afastaram, permitindo que ela aprendesse com o erro. Porém, Gabriela diz que perdeu quase tudo devido a esse incidente. "Não quero apagar esse erro, nem esperei esse tempo para ele ser esquecido. Até porque, por conta desse erro, eu perdi uma boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem. Perdi a confiança de vocês, porque aqui na internet a gente passa a ser definido por um erro e é cancelado também por causa dele. Mas de tudo isso, o que eu mais perdi naqueles dias foi a mim mesma. Eu comecei a me questionar demais. É como se num momento de fragilidade você acreditasse em tudo de ruim que falam de você", explicou.

"A gente não pode ignorar nossa responsabilidade. Tudo vira aprendizado, tudo ensina. Hoje vejo que eu precisei me recolher aqui, precisei dar esses passinhos para trás, ser muito resiliente, repensar mil coisas, entender de uma vez por todas que eu preciso ser mais responsável sim, que eu preciso saber que tudo que eu falo e faço tem um peso muito grande", afirmou. E acrescentou: "A gente tem que se colocar cada vez mais no lugar do outro".

Apesar do pedido de desculpas, que pode ver acima, que foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, a influencer não convenceu e recebeu uma 'chuva' de críticas relembrando a tal festa e dizendo que Gabriela não estava a ser verdadeira fazendo referência aos vários cortes no vídeo.