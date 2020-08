Jon Furniss

Infelizmente, muitas pessoas no mundo inteiro ainda utilizam o telemóvel enquanto conduzem, mas normalmente são os agentes da autoridade que as 'apanham' em flagrante e não transeuntes. A história aconteceu com o ex-marido de Madonna que foi filmado por um ciclista enquanto fazia a ação irresponsável.

Depois de perceber que o ciclista parou ao seu lado, Guy Ritchie abriu a janela e disse: "Olá, meu amigo". Mike van Erp respondeu: "Não acho que deva enviar mensagens de texto enquanto estiver a conduzir. Também o vi a fazer isso lá atrás”.

Agora Guy está proibido de conduzir durante seis meses depois do homem o ter gravado a enviar mensagens ao volante do seu Range Rover e ter entregue o vídeo à polícia britânica. Além da proibição, o cineasta de 51 anos, que se declarou culpado, ainda foi condenado a pagar uma multa de cerca de 730 euros, assim como 182 euros em custos judiciais, de acordo com o Evening Standard.

O incidente aconteceu no passado mês de novembro, mas só agora é que as imagens começaram a circular nas redes sociais.