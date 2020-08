Reprodução Instagram, DR

Foi há três semanas que Débora Monteiro viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida: o nascimento das filhas. Desde então, a atriz tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens das pequenas Alba e Júlia.

Ainda esta quinta-feira, 23 de julho, Débora Monteiro partilhou uma enternecedora fotografia em que surge a observar as filhas gémeas.

“Estamos assim... Cheias de sono. O pai achou por bem tirar uma foto, porque estamos todas a fazer pendant , pelos vistos o cansaço dá-me para combinar cores. Vejam só que piriris que elas são... Fico horas a olhar assim para elas”, escreveu, aproveitando para fazer um pequeno desabafo sobre os dias que se seguiram ao parto.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do relacionamento da atriz com Miguel Mouzinho.