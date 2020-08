Instagram

As mais recentes declarações de Kanye West sobre uma suposta tentativa de se divorciar de Kim Kardashian (LEIA AQUI), que foram notícia no site do Fama Show, despertaram o interesse de António Raminhos, que partilhou uma imagem na sua página de Instagram.

Brincando com a situação e as afirmações polémicas do rapper, o humorista comentou: “Eu tento divorciar-me da @catarinaraminhos há três, mas ela insiste que tenho de ficar com as miúdas”.

Recorde-se que António Raminhos e a blogger estão juntos há 21 anos, 13 dos quais casados e são pais de três raparigas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

