Mauricio Santana

Depois de confirmar o fim do namoro com Gui Araújo, a cantora pode ter um novo amor. É que Anitta começou a colocar gostos nas fotografias de um jogador de futebol que já acompanhava desde o relacionamento com o apresentador.

Os fãs da artista de 27 anos não deixaram escapar o pormenor e repararam que Anitta deixou um gosto numa das mais recentes imagens do atleta baiano de 21 anos, demonstrando apoio para que os dois se conheçam melhor.

Nos comentários, pode-se ainda ver que os seguidores comparam Pedro Augusto Cabral com o ex-marido da cantora, Thiago Magalhães, com quem Anitta esteve dois anos antes dos ex-namorados mais recentes, Pedro Scooby e Gui Araújo. "Bonito, mas lembra o ex", escreveu um internauta. "Thiago 2.0", brincou outro.