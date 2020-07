1 / 10 Reprodução Instagram,DR 2 / 10 Reprodução Instagram,DR 3 / 10 Reprodução Instagram,DR 4 / 10 Reprodução Instagram,DR 5 / 10 Reprodução Instagram,DR 6 / 10 Reprodução Instagram,DR 7 / 10 Reprodução Instagram,DR 8 / 10 Reprodução Instagram,DR 9 / 10 Reprodução Instagram,DR 10 / 10 Reprodução Instagram,DR

Esta segunda-feira, 20 de julho, foi um dia especial para Gisele Bündchen. A modelo e a irmã gémea, Patrícia Bündchen, completaram 40 anos de vida. Uma data que a mulher de Tom Brady fez questão de assinalar nas redes sociais com várias imagens inéditas ao lado da irmã.

"Hoje [20 de julho], a Pati e eu comemoramos quatro décadas de vida neste incrível planeta! Que sorte tive de ter nascido com a minha melhor amiga. Sou muito grata por todas as pessoas que fizeram parte da minha jornada. O meu marido, a minha família, os meus amigos, especialmente os meus filhos e tantos outros que nunca conheci, mas que me apoiam já há tantos anos. Sou grata por cada experiência que me transformou na pessoa que sou hoje", começou por escrever.

"O meu coração está a transbordar de amor e estou empolgada para este novo ciclo que se inicia na minha vida, no qual irei usar as ferramentas que adquiri nos últimos 40 anos para tornar o mundo um lugar melhor. A vida é verdadeiramente o maior presente", rematou.