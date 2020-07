Tiago Caramujo

Carolina Loureiro deixou os seus seguidores nas redes sociais encantados ao partilhar uma fotografia da sua avó Rosa. “A avó Rosinha, pelos olhos da minha irmã ❤️🧡💛💚💙💜”, escreveu a protagonista da novela Nazaré, da SIC, no Instagram.

Raquel Loureiro, a ‘fotógrafa’, deixou o seguinte comentário no post: “Devias ter esperado mais uns dias que já vinha de cabelo arranjado 😁😁😘”. E a atriz da SIC respondeu: “Eu gosto mais assim! Já lhe disse”.

Recorde-se que, tal como aconteceu com muitas famílias, Carolina Loureiro também ficou afastada dos seus, nomeadamente do namorado, o cantor brasileiro Vitor Kley, por causa da pandemia Covid-19. Esta segunda-feira, 20 de julho, a jovem esteve na estreia do programa Casa Feliz, e falou precisamente da forma como lida com essa distância. VEJA O VÍDEO DESSE MOMENTO: