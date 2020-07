O início do mês foi marcado por uma tragédia: Naya Rivera morreu por afogamento acidental num lago da Califórnia enquanto fazia um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos. Após o corpo ter sido encontrado cinco dias após ter sido dado o alerta do seu desaparecimento, foram várias as figuras públicas e amigas da atriz a prestarem homenagem.

Esta segunda-feira, Heather Morris partilhou um vídeo onde surge a dançar no seu jardim ao som de uma música de Naya. "O luto parece muito diferente para todos... mas uma coisa é certa: percebi que é difícil sentir alegria ou manter-me ocupada quando estou de luto sem pensar que não estou a honrar essa pessoa ou estou a esquecer-me dela", começou por escrever, referindo ainda que foi o marido, Taylor Hubbell, que a lembrou que "honrar alguém pode significar que estejas a curtir a tua vida por ela".

A atriz continua a sofrer muito pela perda da sua colega de elenco de 'Glee' e conta que se sentiu ressentida após ganhar mais de um milhão de seguidores após a sua morte. "Inicialmente fiquei ressentida porque os ganhei a partir de uma tragédia, mas depois de respirar fundo, percebi que todos vocês me cercaram de amor e apoio. Que tenho anjos a envolver as suas asas à minha volta", disse.

Recorde-se que o filho de Naya foi encontrado dentro do barco com vida, isto porque a atriz de 33 anos o conseguiu salvar, mas perdeu as forças e não conseguiu sair da água, segundo a polícia.

FOX