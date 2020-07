Instagram

Dias depois de surgirem na imprensa nacional rumores de que Ricardo Oliveira teria tinha reencontrado o amor ao lado de Carlota Moutinho Santos, o modelo e ator fez uma publicação nas redes sociais que parece vir confirmar as notícias.

Instagram

O ex-namorado da cantora Áurea publicou nas Stories do Instagram uma fotomontagem com imagens onde surge deitado no colo da sua nova paixão.

Recorde-se que os dois têm estado de férias no Algarve e, embora não tenham falado publicamente do suposto namoro, não se coíbem de trocar comentários carinhosos nas redes sociais. Saiba mais AQUI!