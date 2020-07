Instagram

Cláudia Vieira brinda frequentemente os seus seguidores nas redes sociais com fotografias das suas duas filhas, Maria, de nove anos, e Caetana, de sete meses. Contudo, a atriz tem sempre o cuidado de não mostrar por completo o rosto das meninas, de forma a proteger a sua privacidade.

Mesmo assim há quem considere que Cláudia mostra demasiado, como podemos ver por alguns comentários críticos na sua última publicação, onde mostra apenas os pés amorosos da pequena Caetana. “Devia ser proibido expor tanto as crianças para ganharem visualizações”, comentou uma internauta, que minutos depois acrescentou: “Os serviços de Proteção de Menores deviam estar atento a estes casos de os pais violarem o direito de privacidade aos filhos. Em vez de os protegerem exploram-nos. Muito triste depois as redes de pedofilia é que têm as culpas todas”. E a atriz e apresentadora da SIC não resistiu a responder: “Acha que é muita exposição. Nem se vê nunca o rosto da bebé”.

Esta troca de comentários acabou por gerar uma onda de apoio a Cláudia Vieira, com os seus fãs a sair em sua defesa. “Proibido deveria ser este comentário”, “Comentário ridículo e pobre de pensamento! Triste é alguém pensar que a culpa de tal atrocidade se divide com uma fotografia, muito triste” ou ainda “Há pessoas que caladas são poetas. Você é um caso desses! Então se fizer o favor cale-se. A humanidade agradece😉”, lê-se.

