Reprodução Instagram, DR

Madalena Brandão surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais, na última terça-feira, 14 de julho, ao revelar estar infetada com o novo coronavírus. Entretanto, a atriz aproveitou para agradecer todo o apoio recebido nesta fase, aproveitando para revelar pormenores sobre o seu atual estado de saúde.

"Quero agradecer as inúmeras mensagens bonitas que tenho recebido ao longo destes últimos dias. Gosto de responder a todas as mensagens, mas desta vez não estou a conseguir", começou por escrever.

>> Madalena Brandão muda-se para casa onde gravou novela da SIC <<

"Relativamente às muitas perguntas que me têm feito, eu entendo as dúvidas e prometo, em breve, arranjar forma de responder, mas agora não estou a conseguir. Desculpem! Os sintomas, no meu caso, têm sido leves (tosse, cansaço, dores musculares, falta de olfato, dores de cabeça... ) mas exigem descanso e foco na recuperação. Poderiam ter passado despercebidos e por isso, deixo de novo o alerta: Por favor, se tiverem alguma dúvida, mais vale fazer o teste e saber logo, sem medos", rematou.