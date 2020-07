Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 8 de julho que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho deram as boas-vindas às filhas, Alba e Júlia. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens das meninas.

Ainda esta sexta-feira, dia 17, a atriz mostrou uma imagem das filhas recém-nascidas a dormir, provando, uma vez mais, ser uma mãe 'babada'. Ora veja:

Reprodução Instagram, DR