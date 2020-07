Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira é uma mãe extremosa. Prova disso são as fotografias das filhas que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta semana, a atriz brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma enternecedora fotografia em que surge acompanhada por Maria e Caetana.

>> Cláudia Vieira sobre a relação da filha Maria com a irmã mais nova: "Não tinha qualquer dúvida de que o instinto maternal dela era incrível" <<

"Que saudades destes meus dois amores", escreveu na legenda da imagem que espelha um momento de grande cumplicidade entre mãe e filhas.

Recorde-se que Caetana, de sete meses, é fruto do atual relacionamento da atriz com João Alves, Já Maria, de dez anos, é fruto da anterior relação com o também ator, Pedro Teixeira.