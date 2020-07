Instagram

Os amigos e familiares de Pedro Lima continuam a ter dificuldade em acreditar que o ator, de 49 anos, tenha partido. A três dias de se completar um mês da sua morte inesperada – pôs termo à vida na praia do Abano, em Cascais – Rita Ferro Rodrigues partilhou uma fotografia antiga dos dois e deixou uma mensagem comovente nas redes sociais.

“Está quase a fazer um mês sem o Pedro. Hoje sonhei com ele e foi um sonho bonito: ele estava a sorrir e levava uma mala enorme com ele. Abriu - a (no sonho eu estava receosa do que lá pudesse estar) mas a mala estava cheia de fotografias dos amigos e da família. E era por isso que ele sorria. Então acordei e postei esta, de dois miúdos amigos, a sorrir, há muitos anos (noutro século, num outro tempo que agora se tornou eterno) Querido Pedro 💫”, comentou a antiga apresentadora da SIC.

