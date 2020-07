Instagram

A desfrutar de uns dias de descanso, Melânia Gomes partilhou com os seus seguidores uma fotografia de um momento – raro, segundo a própria – em que, de facto, conseguiu estar a relaxar à beira da piscina. É que a atriz é mãe de uma menina, Mafalda, de quase 14 meses, e nesta fase o mais natural é que não pare quieta um instante.

“Não fiquem com inveja porque isto é a realidade só de alguns segundos... O resto do tempo é a correr atrás da miúda... (e logo às 9h, porque alguém acorda quase sempre antes das 7:30 e durante a noite não dorme mais de 2h de seguida... não... ainda não...). Banhos de sol e mergulhos com uma bebé? Esqueçam lá isso... 😂”, brincou a atriz na legenda da imagem partilhada no Instagram.

